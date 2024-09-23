В Коношском районе пенсионер на велосипеде попал под грузовик

Наезд на велосипедиста произошел 20 сентября в 10:42 на четвёртом километре автодороги «Коноша-Вельск»В Госавтоинспекции Архангельской области уточнили, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовиком «МАЗ» с прицепом, при обгоне двигавшегося в попутном направлении велосипедиста - 1945 года рождения — сбил его.