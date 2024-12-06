«Хвастовство Запада»: Лавров рассказал о новом ультиматуме для России

Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал, что хвастовство Запада и желание предъявить ультиматум России не помогут победить нацистский режим на Украине.
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