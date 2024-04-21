Запад дал деньги на войну и готовит удар по Крымскому мосту. Чем ответит Россия?

ВТ

Василий Топчий

А в отчаявшемся том государстве - Как войдешь, так прямо наискосок - В бесшабашной жил тоске и гусарстве Бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, Пели песни, пили меды - и тут Протрубили во дворе трубадуры, Хвать стрелка - и во дворец волокут. И король ему прокашлял: "Не буду Я читать тебе морали, юнец, - Вот, если завтра победишь чуду-юду, То принцессу поведешь под венец". А стрелок: "Да это что за награда?! Мне бы - выкатить портвейна бадью!" Мол, принцессу мне и даром не надо, - Чуду-юду я и так победю! А король: "Возьмешь принцессу - и точка! А не то тебя раз-два - и в тюрьму! Ведь это все же королевская дочка!.." А стрелок: "Ну хоть убей - не возьму!" И пока король с им так препирался, Съел уже почти всех женщин и кур И возле самого дворца ошивался Этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего - портвейн он отспорил, - Чуду-юду уложил - и убег... Вот так принцессу с королем опозорил Бывший лучший, но опальный стрелок.