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Несекретные материалы

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Свежие комментарии

  • Erna Абих
    Вот этого я тоже не понимаю. Всё что касается газа нефти и топлива всё должно быть под полным запретом для запада и А...Запад дал деньги ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пока бизнес составляющая стоит на первом месте, чем защита территорий России и народа, последствия будут плачевными и...Запад дал деньги ...
  • Василий Топчий
    А в отчаявшемся том государстве - Как войдешь, так прямо наискосок - В бесшабашной жил тоске и гусарстве Бывший лучши...Запад дал деньги ...

Запад дал деньги на войну и готовит удар по Крымскому мосту. Чем ответит Россия?

Решение Сената было предсказуемым. Война между русскими, когда погибают прежде всего рядовые бойцы — это лучшие для американцев инвестиции.

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Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
А в отчаявшемся том государстве - Как войдешь, так прямо наискосок - В бесшабашной жил тоске и гусарстве Бывший лучший, но опальный стрелок. На полу лежали люди и шкуры, Пели песни, пили меды - и тут Протрубили во дворе трубадуры, Хвать стрелка - и во дворец волокут. И король ему прокашлял: &quot;Не буду Я читать тебе морали, юнец, - Вот, если завтра победишь чуду-юду, То принцессу поведешь под венец&quot;. А стрелок: &quot;Да это что за награда?! Мне бы - выкатить портвейна бадью!&quot; Мол, принцессу мне и даром не надо, - Чуду-юду я и так победю! А король: &quot;Возьмешь принцессу - и точка! А не то тебя раз-два - и в тюрьму! Ведь это все же королевская дочка!..&quot; А стрелок: &quot;Ну хоть убей - не возьму!&quot; И пока король с им так препирался, Съел уже почти всех женщин и кур И возле самого дворца ошивался Этот самый то ли бык, то ли тур. Делать нечего - портвейн он отспорил, - Чуду-юду уложил - и убег... Вот так принцессу с королем опозорил Бывший лучший, но опальный стрелок.
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8 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Пока бизнес составляющая стоит на первом месте, чем защита территорий России и народа, последствия будут плачевными и трагичными...Много разговоров, бла бла бла на деле военные действия идут на территории России и углубляются все в глубь территории.Пора англосаксов с жидомасонами поставить наместо, и объектов на туманом альбионе хватает, как и в Германии,  у лягушатников, &quot;помочь&quot; провести игры извращенцев
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5 час.
Erna Абих
Вот этого я тоже не понимаю. Всё что касается газа нефти и топлива всё должно быть под полным запретом для запада и Америки. Это было бы верно
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4 час.

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