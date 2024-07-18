Как часто люди обращаются за помощью во время жары

Поскольку жара стала для нас испытанием, работа 112 операторов стала чрезвычайно сложной. Операторы с трудом справляются с количеством звонков в этот период, ведь ежедневно в помощи нуждаются тысячи людей.
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