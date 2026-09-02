Великая Отечественна война: герои арктических конвоев

Валерий БУРТ Первый из них пришел в Мурманск 85 лет назад В августе сорок первого, несмотря приближение фронта к Москве, культурная жизнь не замирала: в театрах с аншлагом шли спектакли и были переполнены кинотеатры.
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