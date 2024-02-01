Вышел второй сезон музыкально-познавательного мультсериала «Тикабо»

В новых сериях персонажи открывают для себя новые локации из мира людей. «Тикабо», 2023 — настоящее время кадр из мультсериала1 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER и на видеохостинге RUTUBE состоялась премьера второго сезона музыкально-познавательного мультсериала «Тикабо» от анимационной компании «ЯРКО».