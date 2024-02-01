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Вышел второй сезон музыкально-познавательного мультсериала «Тикабо»

Вышел второй сезон музыкально-познавательного мультсериала «Тикабо»

В новых сериях персонажи открывают для себя новые локации из мира людей. «Тикабо», 2023 — настоящее время кадр из мультсериала1 февраля в онлайн-кинотеатре PREMIER и на видеохостинге RUTUBE состоялась премьера второго сезона музыкально-познавательного мультсериала «Тикабо» от анимационной компании «ЯРКО».

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