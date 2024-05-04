Российская артиллерия накрыла движущуюся к Белгородской области группу ВСУ

Российские военные из группы артиллеристов прикрытия госграницы накрыли бойцов Вооруженных сил Украины, направлявшихся к границе возле Белгородской области, сообщил командир артиллерийского подразделения в разговоре с РИА Новости.
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