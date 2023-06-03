Профессор Леонид Холод объяснил, почему подорожал репчатый лук

Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод заявил в беседе с , что главной причиной повышения стоимости репчатого лука в России является рост затрат на хранение прошлогоднего урожая.
Экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод заявил в беседе с , что главной причиной повышения стоимости репчатого лука в России является рост затрат на хранение прошлогоднего урожая.
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