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Приметы и поверья праздника Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы, отмечаемого в народе 11 ноября

Приметы и поверья праздника Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы, отмечаемого в народе 11 ноября

Приметы и поверья праздника Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы, отмечаемого в народе 11 ноября Анна РедькоНародные приметы, поверья и традиции 11 ноября 2023 года связаны с отмечаемым в эту дату по народному часослову праздником Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы.

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