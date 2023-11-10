Приметы и поверья праздника Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы, отмечаемого в народе 11 ноября Анна РедькоНародные приметы, поверья и традиции 11 ноября 2023 года связаны с отмечаемым в эту дату по народному часослову праздником Аврамия Овчара и Анастасии Овечницы.