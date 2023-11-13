Певец Шарлот, сжегший летом российский паспорт, собрался вернуться в Москву

Не прошло и 4-х месяцев, как широко известный в узких кругах певец Эдуард Шарлот, в июне нынешнего года с пафосом подвергший сожжению на камеру российский паспорт и удравший в Ереван, снова вплыл в медиаповестку.
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