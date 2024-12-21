Арестован глава Корпорации развития Курской области — генподрядчика линий обороны под Курском

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и следователями Следственного управления УМВД России по Курской области 19 декабря задержан генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин.
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