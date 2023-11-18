Опубликован проект решения по площадке КРТ в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

Проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода опубликован на сайте правительства Нижегородской области.
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