Первый гибкий флагман с камерой Leica выходит 11 августа

Сегодня утром основатель, председатель и главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что 11 августа состоится пресс-конференция, на которой будет представлен складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2.
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