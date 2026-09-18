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ТАСС

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Задержанный в КБР был депортирован с Украины после подписания соглашения с СБУ

Задержанный в КБР был депортирован с Украины после подписания соглашения с СБУ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Россиянин, задержанный в Кабардино-Балкарии за подготовку диверсии, на Украине некоторое время служил в территориальной обороне и был депортирован в РФ после подписания соглашения с СБУ.

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