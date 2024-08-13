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Экс-руководители обанкротившегося Межтопэнергобанка получили сроки за хищение

Экс-руководители обанкротившегося Межтопэнергобанка получили сроки за хищение

Замоскворецкий суд приговорил бывших топ-менеджеров разорившегося Межтопэнергобанка Игоря Грабового и Елену Литвинову к пяти и четырем годам колонии общего режима по делу по обвинению в совершении особо крупного мошенничества, а именно в хищении у банка более 4,8 млрд рублей.

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