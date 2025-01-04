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Инсайдеры сообщают, что энергопотребление RTX 5090 и RTX 5080 составляет 575 Вт и 360 Вт соответственно

Инсайдеры сообщают, что энергопотребление RTX 5090 и RTX 5080 составляет 575 Вт и 360 Вт соответственно

Утечка спецификаций мощности графических процессоров Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 предполагает увеличение мощности на 27 % по сравнению с прошлым поколением, но все же меньше, чем ожидалось изначально, благодаря KopiteKimi и hongxing2020 на сайте X.

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