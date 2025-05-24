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FT: Британия расследует возможную причастность России к поджогу дома Стармера

FT: Британия расследует возможную причастность России к поджогу дома Стармера

Британия расследует возможную связь поджога дома премьер-министра Кира Стармера с Россией. Об этом 23 мая сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

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