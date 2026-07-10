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Спенсер Джонс о новом контракте: «Каждое утро отправляюсь на базу «Наггетс» тренироваться. Любой из этих визитов может оказаться последним»

Форвард « Денвера » Спенсер Джонс , который этим летом получил статус ограниченно свободного агента, намекнул, что в ближайшее время может покинуть команду.

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