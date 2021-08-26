Мировое обозрение

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Счетная палата указала на несоответствие целей и функций утилизационного сбора

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Цели, которые были установлены при введении утилизационного сбора, не совпадают с функциями, которые этот сбор выполняет, говорится в материалах Счетной палаты.

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