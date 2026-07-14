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Сравнительно-правовой анализ зарубежных подходов к регулированию искусственного интеллекта в трудовых отношениях

Несмотря на отсутствие универсального международного регулирования применения искусственного интеллекта в сфере труда, в последние годы сформировались три самостоятельные модели правового регулирования: риск-ориентированный подход Европейского союза, правозащитный подход Совета Европы и социально-трудовой подход Международной организации труда (МОТ).

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