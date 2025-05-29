Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Медведев - об ударах по территории Германии в ответ на использование ВСУ немецких ракет

Медведев - об ударах по территории Германии в ответ на использование ВСУ немецких ракет

ДМИТРИЙ  МЕДВЕДЕВ Медведев - об ударах по территории Германии в ответ на использование ВСУ немецких ракет: Германия и так уже участник конфликта: ее техника и специалисты прямо воют с Россией.

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