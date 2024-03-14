Представители политических партий рассказали тулякам, почему нужно прийти на выборы

До президентских выборов остается один день – голосование состоится с 15 по 17 марта. Представители тульских отделений политических партий рассказали жителям региона, почему важно выразить свою гражданскую позицию и принять участие в голосовании.
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