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Царьград

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Зеленский теряет контроль: Медведчук о поражении Украины на фронте и в дипломатии

Зеленский теряет контроль: Медведчук о поражении Украины на фронте и в дипломатии

Виктор Медведчук заявил, что Зеленский терпит поражение как на фронте, так и в дипломатии. Отступление украинских войск и стратегическая цель России подчёркивают недостатки украинского лидера, добавил Медведчук на переговорах в Стамбуле.

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