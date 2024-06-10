Путину настойчиво предложено перенести столицу России в Сибирь

СК

Сергей К

дело даже не в военной опасности просто экономические и научные и технологические контакты с Западом сворачиваются И быстрый и перспективный рост экономики - на Востоке И надо быть пооперативней, поближе Петр вот вообще на границе с Западом столиук сделал С нуля Может и сейчас нужна столица поближе к Китай - может и прямо на границе Даже во Владивостоке - ведь оттуда и Индия близко - по океану