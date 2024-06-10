Политнавигатор России нужна третья столица – в Сибири. Об этом политолог Сергей Караганов, который на днях провел на ПМЭФ стратегическую сессию с президентом РФ, заявил в интервью проекту «Грани», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Путину настойчиво предложено перенести столицу России в Сибирь
Комментарии
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СК
Сергей К
дело даже не в военной опасности просто экономические и научные и технологические контакты с Западом сворачиваются И быстрый и перспективный рост экономики - на Востоке И надо быть пооперативней, поближе Петр вот вообще на границе с Западом столиук сделал С нуля Может и сейчас нужна столица поближе к Китай - может и прямо на границе Даже во Владивостоке - ведь оттуда и Индия близко - по океану
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25 мин.
Evgenija Palette
Поменяешь их, как же... Они, как клещи... Отодрать невозможно...
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24 мин.
СК
Сергей К
Петр - менял Старых оставил в Москве.... Даже и сажать никого не надо Просто от них переехать...
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23 мин.
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