Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Сергей К
    Петр - менял Старых оставил в Москве.... Даже и сажать никого не надо Просто от них переехать...Путину настойчиво...
  • Сергей Хачатурян
    Неужели не ясно, что мигранты берут опекунство над сиротами для плотских утех? Педофилия в средней Азии и в Азербайдж..."Сиротопром" выше...
  • Evgenija Palette
    Поменяешь их, как же... Они, как клещи... Отодрать невозможно...Путину настойчиво...

Путину настойчиво предложено перенести столицу России в Сибирь

Путину настойчиво предложено перенести столицу России в Сибирь

Политнавигатор России нужна третья столица – в Сибири. Об этом политолог Сергей Караганов, который на днях провел на ПМЭФ стратегическую сессию с президентом РФ, заявил в интервью проекту «Грани», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СК
Сергей К
дело даже не в военной опасности просто экономические и научные и технологические контакты с Западом сворачиваются И быстрый и перспективный рост экономики - на Востоке И надо быть пооперативней, поближе Петр вот вообще на границе с Западом столиук сделал С нуля Может и сейчас нужна столица поближе к Китай - может и прямо на границе Даже во Владивостоке - ведь оттуда и Индия близко - по океану
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25 мин.
Evgenija Palette
Поменяешь их, как же... Они, как клещи... Отодрать невозможно...
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24 мин.
СК
Сергей К
Петр - менял Старых оставил в Москве.... Даже и сажать никого не надо Просто от них переехать...
Ответить
23 мин.

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