Владивостокцы просят губернатора отменить концерт исполнителя Lida

В комментариях официального Telegram-канала губернатора Приморского края Олега Кожемяко владивостокцы пишут просьбы об отмене концерта музыканта Lida, который должен состояться одном из клубов города 18 июня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии