Агентство "Самолёт Плюс" выявило факторы, мешающие продаже квартир

Наталья Рябухина из агентства "Самолёт Плюс" рассказала, какие факторы делают квартиры неликвидными. Первые и последние этажи, шумные трассы, маленькие кухни и плохое состояние здания могут снизить интерес и цену на жильё.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии