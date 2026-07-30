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Царьград

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Агентство "Самолёт Плюс" выявило факторы, мешающие продаже квартир

Агентство "Самолёт Плюс" выявило факторы, мешающие продаже квартир

Наталья Рябухина из агентства "Самолёт Плюс" рассказала, какие факторы делают квартиры неликвидными. Первые и последние этажи, шумные трассы, маленькие кухни и плохое состояние здания могут снизить интерес и цену на жильё.

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