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115 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли правоохранители у жителя Кабардино-Балкарии

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального УФСБ России при отработке оперативной информации в с.

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