Дичайшее подорожание на авторынке, омерзительные гримасы ОСАГО и цирк китайских клонов: итоги недели

К слову о Chery. На отечественный авторынок вышел очередной «поднебесный» игрок — марка Jaecoo. Какое отношение она имеет к «Чери»? Самое непосредственное: это — один из ее многочисленных суббрендов, созданных специально для экспорта.
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