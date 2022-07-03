Смольному напомнили о российских производителях автобусов для реализации транспортной реформы

Комитет по транспорту Петербурга заявил, что реализация транспортной реформы идет с опозданием из-за санкций, но причина кроется в бюрократических проволочках, считает лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.
Комитет по транспорту Петербурга заявил, что реализация транспортной реформы идет с опозданием из-за санкций, но причина кроется в бюрократических проволочках, считает лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.
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