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Смольному напомнили о российских производителях автобусов для реализации транспортной реформы

Смольному напомнили о российских производителях автобусов для реализации транспортной реформы

Комитет по транспорту Петербурга заявил, что реализация транспортной реформы идет с опозданием из-за санкций, но причина кроется в бюрократических проволочках, считает лидер движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

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