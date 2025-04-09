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Царьград

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Лавров обсудит с губернаторами переселение из недружественных стран в РФ

Лавров обсудит с губернаторами переселение из недружественных стран в РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет заседание с главами российских регионов. Они обсудят вопросы переселения в Россию граждан из враждебных государств и развитие российско-китайского сотрудничества в Благовещенске.

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