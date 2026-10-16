❗️Больше всего жалоб на управляющие компании поступает от жителей Симферополя Массовые проверки управляющих организаций проводятся по всей республике, но основной поток обращений граждан приходится на крымскую столицу, сообщила начальник Инспекции по жилищному надзору РК Елена Кухоль.