Sylvester Stallone's mob western, "Tulsa King," kicked off Season 4 on Paramount+ Friday night with the shocking deaths of two long-time characters.
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