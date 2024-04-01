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Tele2 изменит название и логотип

Tele2 изменит название и логотип

Мобильный оператор Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 г., так как у компании заканчивается срок действия лицензии на бренд.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Компания хорошая связь на отлично , одно не понятно в прошлом году в мая в салоне подтвердил паспортные данные , в теперь висит подтвердите паспортные данные уже несколько месяцев и ничего не меняется разговаривал с менеджером 3 раза говорят ваши данные на проверке и ничего не меняется
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