Tele2 изменит название и логотип

ВК

Вад Кук

Компания хорошая связь на отлично , одно не понятно в прошлом году в мая в салоне подтвердил паспортные данные , в теперь висит подтвердите паспортные данные уже несколько месяцев и ничего не меняется разговаривал с менеджером 3 раза говорят ваши данные на проверке и ничего не меняется