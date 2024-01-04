Седьмой микрорайон в Губкинском ждет масштабное благоустройство

В Губкинском благоустроят седьмой микрорайон. В наступившем году на его территории обустроят пешеходный бульвар, велодорожки и приступят к комплексной застройке, рассказали в администрации муниципалитета.
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