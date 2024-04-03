Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Георгий Михалев
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Фатальная ошибка: как удары по гражданским бьют по авторитету Израиля

Фатальная ошибка: как удары по гражданским бьют по авторитету Израиля

Эпицентр уличных волнений в Иерусалиме. Полицейские задерживают Аялу Мецгер, чей тесть похищен ХАМАС - она вышла на демонстрацию, как и тысячи других, призывая правительство освободить израильских заложников.

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