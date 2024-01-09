Русский спецназ под Сумами ходит через границу с Украиной, как к себе домой

Концентрация наших элитных ДРГ на этом направлении может свидетельствовать о подготовке мощного удара на Харьков Похоже, что-то серьёзное назревает на участке границы украинской Сумщины и нашей Курской области.
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