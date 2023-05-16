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Александр Савчук: на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили два расчета минометов украинских военных

Российские военные уничтожили два расчета минометов украинцев на Краснолиманском направлении (Донецкая Народная Республика), - сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

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