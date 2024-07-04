«Еще чуть-чуть, и возьмем первую линию обороны русских»: командир ВСУ

Украинские военнослужащие все чаще публично возмущаются циничностью власти в собственной стране. Например, один из командиров ВСУ не выдержал и рассказал в своем видеообращении всю правду о происходящем на фронте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии