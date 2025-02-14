МИД РФ работает над эвакуацией вывезенных в Сумы жителей Суджи

КУРСК, 14 февраля, ФедералПресс. Российские дипломаты занимаются вопросом возвращения жителей города Суджа Курской области, которые были вывезены на территорию украинских Сум, после обстрела интерната украинскими войсками.
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