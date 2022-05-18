Глава СОМБ намерен призвать Макрона к ответу за клевету в адрес россиян в ЦАР

Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что намерен до последнего отстаивать интересы российских специалистов, работающих в ЦАР, после скандальных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что намерен до последнего отстаивать интересы российских специалистов, работающих в ЦАР, после скандальных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона.
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