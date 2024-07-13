В 2024 году Татарстан закупит почти 9 тысяч единиц диагностического оборудования для модернизации здравоохранения

В этом году в Республике Татарстан начата масштабная работа по модернизации системы здравоохранения. Согласно федеральной программе "Модернизация первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", которая была инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, планируется закупить более 8800 единиц диагностического оборудования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии