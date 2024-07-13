В 2024 году Татарстан закупит почти 9 тысяч единиц диагностического оборудования для модернизации здравоохранения

В этом году в Республике Татарстан начата масштабная работа по модернизации системы здравоохранения. Согласно федеральной программе "Модернизация первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", которая была инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, планируется закупить более 8800 единиц диагностического оборудования.