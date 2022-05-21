Медиакратия

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lenar
    ПИПЕЦ БЛЯ ... !!!      "Её размер и без Shell приближался к триллиону рублей." - станет 2 трлн. руб. ?    =  один Лук...«Газпром» останав...
  • Галина Светлая
    Президент просто умница!!! Дай Бог здоровья.Всё только начина...
  • Ольга
    👏👏👏👏👏Всё только начина...

Поставки российского газа в Финляндию прекращены

Поставки российского газа в Финляндию прекращены

21 мая в 04:00 по Гринвичскому времени компания «Газпром экспорт» прекратила подачу газа на территорию Финляндии через единственный пограничный пропускной […] The post Поставки российского газа в Финляндию прекращены appeared first on Медиакратия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх