21 мая в 04:00 по Гринвичскому времени компания «Газпром экспорт» прекратила подачу газа на территорию Финляндии через единственный пограничный пропускной […] The post Поставки российского газа в Финляндию прекращены appeared first on Медиакратия.
21 мая в 04:00 по Гринвичскому времени компания «Газпром экспорт» прекратила подачу газа на территорию Финляндии через единственный пограничный пропускной […] The post Поставки российского газа в Финляндию прекращены appeared first on Медиакратия.
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