В адрес сотрудников Госавтоинспекции от жительницы г. Ярославля поступила благодарность

На телефон доверия «Горячей линии МВД России» поступила благодарность от жительницы г. Ярославля в адрес сотрудников отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Ярославской области.
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