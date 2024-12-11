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Сколько налогов не заплатили мигранты в России?

Сколько налогов не заплатили мигранты в России?

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил о намерении проверить уплату налогов мигрантами.

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Комментарии
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Семен Демин
Зато мигранты исправно платят ваххабитам.
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4 час.
Alex Nемо
При переводе в страны Средней Азии и закавказья сделать обязательным требование о предоставлении справки о выплате налогов и размере зарплаты. Если такой справки нет - нет перевода. Вменить в обязанности банка и любой финансовой организации перечисляющей средства вносить данные о переводах по отправителю и получателю. Такие системы давным давно действуют практически на всех западных системах. Как говорили при социализме учёт и контроль движения средств - основа стабильности.
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3 час.
Alex Nемо
В статье как-то совсем не приведены данные по суммам социальных затрат - медицина, мат капитал, пенсии, социальное жильё предоставляемое им вне очереди и т.д., которые, по каким-то непонятным для меня причинам, получает вся эта мутная мигрантская мишпуха...
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3 час.

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