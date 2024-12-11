Сколько налогов не заплатили мигранты в России?

Alex Nемо

При переводе в страны Средней Азии и закавказья сделать обязательным требование о предоставлении справки о выплате налогов и размере зарплаты. Если такой справки нет - нет перевода. Вменить в обязанности банка и любой финансовой организации перечисляющей средства вносить данные о переводах по отправителю и получателю. Такие системы давным давно действуют практически на всех западных системах. Как говорили при социализме учёт и контроль движения средств - основа стабильности.