Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил о намерении проверить уплату налогов мигрантами.
Сколько налогов не заплатили мигранты в России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Демин
Зато мигранты исправно платят ваххабитам.
Ответить
4 час.
Alex Nемо
При переводе в страны Средней Азии и закавказья сделать обязательным требование о предоставлении справки о выплате налогов и размере зарплаты. Если такой справки нет - нет перевода. Вменить в обязанности банка и любой финансовой организации перечисляющей средства вносить данные о переводах по отправителю и получателю. Такие системы давным давно действуют практически на всех западных системах. Как говорили при социализме учёт и контроль движения средств - основа стабильности.
Ответить
3 час.
Alex Nемо
В статье как-то совсем не приведены данные по суммам социальных затрат - медицина, мат капитал, пенсии, социальное жильё предоставляемое им вне очереди и т.д., которые, по каким-то непонятным для меня причинам, получает вся эта мутная мигрантская мишпуха...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии