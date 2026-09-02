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Номер с рыком: как живётся в отеле посреди львиного прайда

Номер с рыком: как живётся в отеле посреди львиного прайда

Где-то за стеной деревьев, в тишине опустевшего зоопарка, раздаётся низкий гортанный рык. Он звучит настолько близко и первобытно, что по коже бегут мурашки.

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