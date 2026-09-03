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Тульские новости

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Ксения из Болохово выпустит лимитированную серию леденцов

Ксения из Болохово выпустит лимитированную серию леденцов

На упаковках лимитированной серии леденцов разместят рисунки 14-летней Ксении, которые ранее вызвали скандал в Болохово.

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