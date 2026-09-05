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Регионы России

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В Турции задержан разыскиваемый российский мошенник по красному Интерполу

В Турции задержан разыскиваемый российский мошенник по красному Интерполу

В ходе проведённых расследований установлено, что Дрейзин, находившийся в розыске по обвинению в квалифицированном мошенничестве и имеющий коды угроз G, V и M в Турции, был обнаружен и задержан сотрудниками Управления безопасности Антальи при координации с местной прокуратурой.

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