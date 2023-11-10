Сделка с Пугачёвой вызывает панику: О чём нашептали башни Кремля?

Сделка Аллы Пугачёвой, которой панически боятся предатели-релоканты. О чём нашептали башни Кремля и за чем пристально следят "испуганные патриоты"?За перипетиями непродолжительного, но бурно обсуждаемого трёхдневного пребывания Аллы Пугачёвой в России пристально следили не только в нашей стране.
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