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Сделка с Пугачёвой вызывает панику: О чём нашептали башни Кремля?

Сделка с Пугачёвой вызывает панику: О чём нашептали башни Кремля?

Сделка Аллы Пугачёвой, которой панически боятся предатели-релоканты. О чём нашептали башни Кремля и за чем пристально следят "испуганные патриоты"?За перипетиями непродолжительного, но бурно обсуждаемого трёхдневного пребывания Аллы Пугачёвой в России пристально следили не только в нашей стране.

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Комментарии
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ЛД
Лилия Дрогочинская
До чего же противная баба!
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