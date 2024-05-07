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Аргументы и Факты

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Началась церемония инаугурации Владимира Путина

Началась церемония инаугурации Владимира Путина

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Большом Кремлевском дворце.На церемонии присутствуют члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, а также руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус и другие.

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