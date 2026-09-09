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Царьград

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World Gold Council зафиксировал рост золотых ETF на $17,9 млрд в августе

World Gold Council зафиксировал рост золотых ETF на $17,9 млрд в августе

В августе 2026 года мировые биржевые фонды ETF увеличили активы на $17,9 млрд, что соответствует росту на 121,2 тонны золота.

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